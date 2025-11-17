На Кубани собрали рекордный урожай винограда

В Краснодарском крае завершилась уборка винограда: аграрии собрали 305 тыс. т ягод, что стало рекордным показателем за всю историю региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что рост урожайности — результат последовательной работы отрасли в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В 2019 году был принят федеральный закон о виноградарстве и виноделии, инициированный краевыми властями и поддержанный президентом. За шесть лет, по данным администрации, удалось практически полностью заменить импортное сырье, которое ранее использовалось при производстве российского вина и шампанского.

Площадь виноградников в регионе увеличилась с 25 тыс. до 32,5 тыс. га, расширилась и инфраструктура отрасли — число питомников, выращивающих местные саженцы, достигло пяти. По словам властей, действие регионального закона о защите виноградопригодных земель создает дополнительные возможности для дальнейшего развития виноградарства.

Вячеслав Рыжков