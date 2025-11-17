Осужденный за убийство и изнасилование 11-летней девочки обжаловал приговор

Защита Владимира Александрова, осужденного в октябре на пожизненный срок за убийство и изнасилование 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, обжаловала приговор, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Защита осужденного настаивает на недоказанности его вины и просит оправдать подзащитного.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Напомним, в октябре Александров был признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 и ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Вину он признал.

Согласно обвинению, летом 2024 года осужденный обманом заманил к себе 11-летнюю девочку, жившую в соседнем подъезде общежития. В это время он был пьян. Когда она оказалась у него дома, он изнасиловал ее, а телефон выбросил в окно. Затем, чтобы скрыть следы преступления, привел ребенка в затопленный подвал общежития, где задушил. Труп девочки он прикрыл дверью.

Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила.

Во время следствия выяснилось, что виновный причастен к другому преступлению: в августе 2024 года он изнасиловал 20-летнюю девушку и несколько часов не выпускал ее из дома.

Помимо пожизненного срока его обязали выплатить 8 млн руб. компенсации за моральный вред.

Артем Путилов