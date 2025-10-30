Убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова к пожизненному сроку исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов Фото: Артем Путилов

Обвинение считает, что летом 2024 года в Нижнем Тагиле Владимир Александров, обманом заманил к себе 11-летнюю Настю, которая проживала в соседнем подъезде общежития. Преступник был пьян. Приведя школьницу к себе, он изнасиловал ее, а ее телефон выбросил в окно. Затем, чтобы скрыть следы преступления, привел ребенка в затопленный подвал общежития, где задушил. Труп девочки он прикрыл дверью.

«Пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила. В поисковых мероприятиях был задействован поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка. Розыск девочки, найденной впоследствии, к сожалению, убитой, находился на контроле у руководства свердловского главка МВД», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее подсудимый неоднократно был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Пока следователи раскрывали это дело, выяснилось, что виновный причастен к другому преступлению. В августе 2024 года он изнасиловал 20-летнюю девушку и несколько часов не выпускал ее из дома.

Владимир Александров признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 и ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Вину он признал.

«Так даже животное не поступит», — сказал отец убитой девочки после оглашения приговора. Владимир Александров должен выплатить ему 8 млн руб. моральной компенсации.

Артем Путилов