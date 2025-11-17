В Батайске задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
В отношении 36-летнего жителя Батайска возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве сожительницы и в покушении на убийство сестры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщение о конфликте подозреваемого и двух местных жительниц поступило 16 ноября 2025 года. В одном из домовладений, расположенных по ул. Максима Горького в Батайске, фигурант в состоянии алкогольного опьянения причинил ножевые ранения своей сестре и сожительнице.
Сожительница от полученных ножевых ранений скончалась на месте происшествия, сестра подозреваемого доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Подозреваемый задержан.
В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Также назначены необходимые экспертизы.
Следователем направлено в суд ходатайство об аресте фигуранта.