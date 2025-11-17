Школьницу, пострадавшую в ДТП в Ревде, выписали из больницы

Девочку из Ревды, на которую с подругами наехал автомобиль, выписали из больницы. Как сообщили в Минздраве Свердловской области, после реабилитации она сможет ходить.

По словам регионального министра здравоохранения Татьяны Савиновой, девочке предстоит длительное лечение и реабилитация. «Наша главная задача на данном этапе — поставить ребенка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить»,— отметила госпожа Савинова.

Напомним, авария произошла 27 октября в Ревде. Водитель «Лады-2112» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, сбил трех девочек на тротуаре и врезался в здание магазина. От полученных травм на месте скончались две сестры 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна девочка получила множественные переломы костей ног и ушиб головного мозга — сначала ее госпитализировали в городскую больницу Ревды, позднее перевели в Екатеринбург.

Суд арестовал виновника ДТП до 26 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Он признал вину. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева