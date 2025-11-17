Ростовская область снизила объем отгрузки пшеницы на треть

В январе-октябре 2025 года объем отгрузки пшеницы сельхозпредприятиями Ростовской области снизился более чем на треть относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 3,7 млн т. Соответствующая информации опубликована в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За десять месяцев 2025 года объем отгрузки главной зерновой культуры в целом по ЮФО снизился на 28%. За этот период было отгружено около 9,86 млн т зерна.

Такая же ситуация наблюдается на юге в целом по зерновым и зернобобовым культурам. Донские аграрии сократили объемы в 1,3 раза, до 4,4 млн т. Южные регионы в целом отстали от прошлогоднего графика на 26% (12,8 млн т).

По данным Росстата, на юге страны также зафиксировано снижение объемов реализации масличных культур. В этом году они составили 1,9 млн т, что на 21% меньше по сравнению с предыдущим годом. В Ростовской области объемы реализации сократились на 26%, достигнув 703,3 тыс. т.

Рынок зерна кукурузы на юге страны также значительно снизился — за первые десять месяцев общий объем продаж составил 642,3 тыс. т. Ростовская область уменьшила свои поставки на четверть, до 123 тыс. т.

Наталья Белоштейн