Чисто спортивный интерес

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит спор между компанией «БАС» и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Конфликт возник из-за земельного участка, который приказом минспорта изымается для госнужд, в частности, для строительства объекта «Дом спорта Кубани». Юристы говорят, что шансы в кассации у компании невелики. По их словам, порядка 85% собственников земли проигрывают подобные дела, поскольку государственные нужды всегда в приоритете.

Кассационный суд Северо-Кавказского округа в ноябре рассмотрит спор между ООО «БАС» и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания «БАС» является законным владельцем земельного участка площадью 4406 кв. м в Краснодаре на улице Дзержинского (район «Баскет-холла»).

В 2024 году в региональном минспорте приказом №1183 приняли решение об изъятии спорного земельного участка для государственных нужд. Целью изъятия является возведение спортивного объекта под названием «Дом спорта Кубани». Предполагается, что «Дом спорта Кубани» станет еще одним объектом спортивного мегакомплекса наряду с «Баскет-Холлом» и ледовым дворцом.

Во время слушания в Арбитражном суде ООО «БАС» заявило о фальсификации документации по планировке территории, указав, что документы-основания для изъятия не разрабатывались вовсе или разрабатывались в отношении другого участка.

Основной довод «БАС» состоял в том, что проект планировки был подготовлен якобы «задним числом» и подменен, а изменения внесены специально под спорный участок.

Суд, изучив оригиналы документов, сделал вывод, что проект планировки утвержден приказами Департамента архитектуры №151 и №59, размещен официально, а потому действителен. Заявитель утверждал, что документы были подготовлены специально под суд.

Однако арбитраж указал, что заявление не касается «подделки», а касается спора о правильности содержания. Суд решил, что вопреки процессуальным требованиям к заявлению о фальсификации, на самом деле истец решил оспорить существование самих документов. «Не были приняты во внимание судом и доводы "БАС" о том, что подписи уполномоченных лиц на изначально предоставленной документации отсутствовали»,— отмечает партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков.

Председатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский поясняет, что арбитраж посчитал саму процедуру изъятия формально законной. Суд исходил из того, что у органов власти были полномочия, поскольку минспорт вправе изымать участки для объектов регионального значения. «Дом спорта Кубани» включен в официальную схему территориального планирования, а значит, юридически считается объектом регионального уровня. На этом основании суд признал приказ об изъятии изданным «в пределах полномочий». Кроме того, суд посчитал, что документация по планировке территории формально существует.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «БАС» зарегистрировано в 2021 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставной капитал 10 тыс. руб. Гендиректор — Алексей Барвинок. В 2024 году компания показала убыток в размере 373 млн руб.

По данным информационно-аналитического ресурса «База N», данный участок постановлен на кадастровый учет 07.08.2017 года. Категория — земли населенных пунктов. Разрешенное использование (ВРИ) — для объектов общественно-делового значения. Разрешенное использование по документам — гостиничное обслуживание, размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

«Суд не стал глубоко проверять правильность подготовки этой документации и ограничился фактом ее наличия. Судья встал на позицию: раз полномочия есть, документы есть, проект планировки есть — значит, приказ соответствует закону. Для проверки документов суд экспертизу не назначил, свидетеля не вызвал, заседание не отложил. Фактически суд закрыл все процессуальные инструменты, которые могли бы вскрыть нарушения. При этом вопрос о том, насколько честно, своевременно и обоснованно была подготовлена документация, судом не исследован»,— говорит Александр Валявский.

Максим Кузнеченков считает, что шансы общества успешно оспорить решения нижестоящих судов в кассации сложно оценить как высокие.

«В ходе рассмотрения дела обществом были допущены определенные процессуальные просчеты (например, отсутствие заявления ходатайства об экспертизе в суде первой инстанции), что может существенно снизить шансы на благоприятный исход дела», — говорит Максим Кузнеченков.

Александр Валявский также считает, что шансы в кассации у компании невелики, поскольку кассация рассматривает не факты, а именно ошибки в применении закона. По его словам, шанс на отмену решения или пересмотр дела возможен при условии, что истец докажет один или несколько моментов: заявление о фальсификации не было проверено надлежащим способом, а отказ в вызове свидетеля и отказ в отложении слушания нарушили право на защиту истца.

«Также арбитраж обязан проверить, соответствует ли акт закону. Суд этого не сделал — он проверил только наличие приказов, но не законность подготовки документации. Суд не проверил ключевой вопрос: был ли альтернативный вариант размещения объекта, хотя это обязательное условие для изъятия»,— пояснил господин Валявский.

По его словам, по статистике 80–85% собственников земли проигрывают подобные дела, поскольку государственные нужды всегда в приоритете.

