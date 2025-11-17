Чешскому производителю не зарегистрировали товарный знак из-за сходства с кубанской маркой

Роспатент отказал чешской компании Bioveta в регистрации одноименного товарного знака на российском рынке, признав его сходным с рядом уже действующих обозначений, включая бренд кубанского производителя Biovita Crop Science, принадлежащий аграрию Григорию Кухаренко. Как следует из материалов ведомства, эксперты усмотрели риск смешения товаров, относящихся к одной категории ветеринарных препаратов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявка Bioveta была подана осенью 2023 года и сопровождалась указанием на международную историю марки, а также на ее широкое присутствие в Европе и других регионах. Компания настаивала, что используемые в спорных обозначениях элементы «био», «вет», «вит» и «vita» носят общий характер и не формируют доминирующего сходства, а графический знак в виде ампулы на голубом фоне позволяет четко отличать бренд от конкурентов. Однако коллегия Роспатента отклонила эти доводы, указав, что ни длительная история компании, ни международная регистрация не могут служить основанием для преодоления выявленных совпадений.

По оценке ведомства, степень сходства между заявленным обозначением и рядом российских марок остается достаточной для создания вероятности их смешения, особенно с учетом однородности товаров.

Патентные юристы отмечают, что шансы Bioveta на успешное обжалование решения в суде минимальны без получения письменных согласий от владельцев всех противопоставленных знаков. При этом отсутствие российской регистрации не препятствует вводу препаратов компании на рынок, хотя держатели схожих марок могут предъявлять претензии о нарушении прав.

В московском представительстве Bioveta получить комментарии не удалось.

