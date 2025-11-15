Без права на бренд

Роспатент отказал чешскому производителю ветеринарных препаратов Bioveta в регистрации в России одноименного товарного знака. Ведомство признало его сходным с существующими российскими марками, в том числе брендом кубанского агрария Григория Кухаренко — Biovita Crop Science. Юристы отмечают, что чешская компания может ввозить и продавать в России свои препараты без регистрации товарного знака, но владельцы зарегистрированных сходных знаков могут предъявить претензии.

Как стало известно «Ъ-Кубань», коллегия Роспатента не удовлетворила возражение чешской компании Bioveta («Биовета») на отказ в регистрации товарного знака (ТЗ) на территории России. Под брендом компания выпускает ветеринарные вакцины, медикаменты для ветеринарных целей и прочие товары для животных (05 класс Международной классификации товаров и услуг).

«Биовета» (Bioveta) — чешская компания, с 1918 года занимающаяся производством ветеринарных препаратов, в том числе вакцин от бешенства и чумы. Продает свои препараты на чешском рынке и экспортирует продукцию в более чем 90 стран мира. Один из немногих западных производителей биопрепаратов для животных, получивший российскую сертификацию GMP.

Чешская фирма подала заявку на регистрацию комбинированного обозначения «bioveta» 17 октября 2023 года. 20 января 2025 года Роспатент отклонил заявку, обнаружив сходство с несколькими российскими товарными знаками. Среди противопоставленных обозначений — Biovita Crop Science Григория Кухаренко из Краснодарского края, probiovita Александры Антоновой из Москвы, а также зарегистрированные марки «BVS БИОВЕТ СЕРВИС» томского ООО «Фирма Биоветсервис» и «Биовит» новосибирского «Сиббиофарма».

В возражении, поданном 20 мая 2025 года, заявитель утверждал, что Bioveta является частью фирменного наименования компании и не совпадает полностью ни с одним из противопоставленных знаков. По мнению чешской фирмы, элементы «био», «вит», «вет» и «vita» представляют собой слабые части обозначений, поскольку ассоциируются с биологией, витаминами и ветеринарией.

Компания также ссылалась на запоминающийся графический элемент в виде ампулы на голубом фоне, который отличает их знак от конкурентов. Фонетический анализ, проведенный заявителем, показал отсутствие звукового сходства из-за разной длины словесных составляющих.

Также Bioveta в возражении подчеркивала свой статус одного из старейших европейских производителей ветпрепаратов. Товарный знак компании уже защищен международной регистрацией в Германии, Франции, Италии и других странах задолго до подачи российских заявок на схожие обозначения.

Представители фирмы отметили долгое присутствие на международном рынке и экспорт продукции, что, по их мнению, снижает риск путаницы среди потребителей.

Коллегия Роспатента отклонила доводы Bioveta, касающиеся длительной истории компании, а также регистрации обозначения в других странах. «Такие обстоятельства не являются основанием для снятия имеющихся противопоставлений.<…> Сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№1079672, 714940, 714941, 828310, 828311, 616236, а также знака по международной регистрации № 645037, а также высокая степень однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях, свидетельствуют о наличии вероятности их смешения»,— сказано в заключении коллегии Роспатента.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, оценивая шансы Bioveta оспорить отказ Роспатента в суде, говорит, что для этого компании нужно будет договориться с владельцами противопоставленных знаков на выдачу письменных согласий на регистрацию сходных знаков.

«Регистрация знаков без писем согласий невозможна. Обычно такие письма согласия представляются в Роспатент, суд может их и не принять, из-за того, что эти письма, даже при условии их наличия, не были представлены в ведомства ранее. Поэтому шансы на отмену решения в суде можно считать крайне низкими», — комментирует эксперт.

Он добавляет, что гипотетически даже в отсутствие регистрации товарного знака чешская компания может ввозить и вводить в оборот на территории России свой препарат, отсутствие регистрации ТЗ этому не препятствует. Но владельцы сходных зарегистрированных товарных знаков могут подавать к чешской компании иски о нарушении своих прав.

В московском представительстве компании Bioveta на запрос «Ъ-Кубань» к моменту выхода публикации не ответили.

Наталья Решетняк