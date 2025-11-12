Превышал, но не брал

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону завершились прения сторон по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия. Ранее гособвинитель попросил назначить фигуранту 14 лет колонии строгого режима и штраф 475 млн руб. Сторона защиты попросила суд переквалифицировать обвинение с получения взятки на превышение должностных полномочий. Сам экс-чиновник признал вину и в хранении оружия, и в превышении полномочий, но отрицает факт получения взятки.



В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону завершились прения сторон по делу Виталия Кушнарева, бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). На предыдущем судебном заседании 5 ноября государственный обвинитель попросил назначить фигуранту 14 лет колонии строгого режима (четыре года за хранение оружия, десять лет — за вымогательство и получение взятки) и штраф 475 млн руб. 12 ноября сторона защиты попросила суд переквалифицировать уголовное дело о получении взятки в превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Виталий Кушнарев ранее признал вину только в хранении оружия. Сегодня подсудимый признался также и в превышении полномочий.

Следствие настаивает на версии, по которой Виталий Кушнарев потребовал от Николая Селезнева, директора ООО «Т-Транс», взятку в размере 3% от суммы контракта: 95 млн руб. За это, по версии следствия, чиновник, занимавший тогда пост главы минтранса Ростовской области, обещал содействовать в подписании актов приемки работ и дальнейшем заключении контрактов.



При задержании экс-министр якобы пояснил, что деньги предназначались для безвозмездной поддержки футбольного клуба «Ростов», а также для фонда, занимавшегося сбором гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции. По словам Кушнарева, это деньги на благотворительность и речь шла лишь о сумме 25 млн руб.

По словам адвокатов Кушнарева, в разговоре между их подзащитным и главным свидетелем Николем Селезневым не было прямых угроз и вымогательства, не называлась сумма. Кроме того, сторона защиты настаивает, что Виталий Кушнарев не мог повлиять на приемку работ по строительству, реконструкции, капремонту и содержанию автодорог на территории региона, а также на дальнейшее участие компании «Т-Транс» в конкурсах на заключение госконтрактов.

Наказание по делу о хранении оружия сторона защиты назвала чрезмерной мерой. В качестве аргументов адвокаты привели тот факт, что максимальный срок по такой уголовной статье предусматривает пять лет лишения свободы и напомнили, что подсудимый признал вину и оказывал содействие следствию.



Виталий Кушнарев заявил в суде, что нашел пистолет, но не успел его сдать правоохранителям из-за плотного рабочего графика. Что касается обвинения в получении взятки, то бывший замгубернатора и министр сообщил, что считает себя виновным в том, что получил сумму наличными, а не официальными способами.

«Поддерживаю линию своей защиты и признаю вину в превышении полномочий, но не в получении взятки. Деньги, которые передали, должны были потратить на развитие региона», — заверил экс-чиновник.

Железнодорожный районный суд назначил вынесение приговора Виталию Кушнареву на 17 ноября.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении 27 млн руб. Позднее, при обыске, дома у бывшего министра нашли пистолет марки Colt и патроны к нему. Оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения. По словам Кушнарева, осенью 2024 года он нашел сверток с пистолетом и патронами в Аксайском районе, где проводились работы по берегоукреплению.

В конце октября Кировский районный суд установил, что часть имущества и денег бывшего министра транспорта и его супруги была получена из незаконных источников. Решением суда в доход государства обращено свыше 160 млн руб., принадлежащих Кушнаревым.

Константин Соловьев