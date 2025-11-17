Юрий Слюсарь встретился в Минске с Александром Лукашенко

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече Александр Лукашенко и Юрий Слюсарь обсудили укрепление многопланового сотрудничества между Ростовской областью и Беларусью.

«Ростов – это один из центров будущего России, развития России. Поэтому мы приняли однозначное решение, что мы у вас должны присутствовать всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаетесь»,— отметил господин Лукашенко. Он добавил, что в Ростове ведется строительство мультибрендового центра, благодаря которому белорусские предприятия смогут продавать свою технику и запчасти по выгодной цене.

Юрий Слюсарь рассказал, что регион намерен закупить до 1 тыс. белорусских автобусов и электробусов. Также Ростовская область заинтересована в приходе белорусских строительных компаний.

Взаимный товарооборот между Ростовской областью и Беларусью в 2024 году вырос на 5,4%, достигнув $543,9 млн.

Мария Иванова