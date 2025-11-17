Песков ответил на слова Писториуса о начале войны НАТО и России через три года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия «вынужденно может предпринимать меры по обеспечению безопасности» на фоне заявлений о возможном конфликте с Североатлантическим альянсом (НАТО). Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что вооруженный конфликт между сторонами может начаться до 2029 года.

«Подобная милитаристская риторика все чаще звучит из Европы,— сказал господин Песков. — В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО. Но вынужденно мы можем предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности».

«Такие заявления лучше ситуацию не делают»,— добавил пресс-секретарь.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. По его словам, изначально вооруженный конфликт должен был возникнуть в 2029 году, однако сейчас некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м. «Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето»,— добавил Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В начале лета почти все страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. На этом, в частности, настаивал президент США Дональд Трамп.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Пять Процентов».

Анастасия Домбицкая