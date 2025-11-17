В 2025 году число автоаварий в Ростовской области сократилось на 11,7%

С января по октябрь 2025 года в Ростовской области зафиксировали 1,9 тыс. автомобильных аварий. Это на 11,7% меньше, чем в прошлом году — 2,2 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

За указанный период в ДТП погибли 347 человек, что на 15,3% меньше, чем в прошлом году — 400. Ранения получили 2,3 тыс. человек, что на 12% меньше, чем годом ранее – 2,7 тыс.

В Ростове-на-Дону автоаварий за тот же период произошло на 6,7% меньше, чем в прошлом году: 581 против 623 соответственно.

Мария Хоперская