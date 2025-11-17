Полиция Сочи установила участников конфликта на улице Островского

В Сочи сотрудники полиции установили активных участников произошедшей накануне потасовки в центре курорта. Сообщение о конфликте между молодыми людьми на улице Островского поступило в дежурную часть городского УВД вечером. На место выехал наряд полиции, после чего были установлены зачинщики инцидента, сообщает пресс-служба УВД по городу-курорту в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления, активными участниками конфликта оказались двое братьев 15 и 17 лет, проживающих в Сочи. Подростки вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для проведения разбирательства.

После происшествия в городскую больницу обратился молодой человек с телесными повреждениями, однако он покинул медицинское учреждение до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению других участников потасовки. В отношении матери несовершеннолетних составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Мария Удовик