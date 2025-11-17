В Таганроге котельные на Ленина и Александровской остановили для ремонтных работ

В Таганроге сегодня, 17 ноября, в нескольких домах города приостановили подачу отопления из-за ремонта двух котельных. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города.

Работы начались на котельной по адресу ул. Ленина, 220, где специалисты заменяют запорную арматуру. Одновременно на котельной на ул. Александровской, 68 идет переврезка трубопроводов. Без отопления остались несколько домов на пер. Лермонтовском и ул. Александровской.

Работы на котельной на ул. Ленина планируют завершить к 15:00, после чего восстановят подачу тепла. Время возобновления отопления на ул. Александровской пока не уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в начале ноября в Таганроге приступило к аварийно-восстановительным работам на котельной по улице Ленина, 220 — одного из «проблемных» теплоснабжающих объектов города.

Константин Соловьев