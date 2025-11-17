В Краснодарском крае на 20% сократилось число регистраций новых гостиниц

Количество регистраций новых юридических лиц в сфере гостиничного бизнеса на Кубани снизилось на 20,13% за первые три квартала 2025 года, подсчитали для «Ъ-Кубань» в сервисе Rusprofile.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«За указанный период в Краснодарском крае было зарегистрировано 829 новых юридических лиц, основным видом деятельности которых является гостиничный бизнес. Год к году значение сократилось на 20,13%. За аналогичный период прошлого года в регионе было открыто 1038 таких юрлиц»,— отметили в сервисе.

Всего, по данным Rusprofile, в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4584 действующие компании и ИП, связанные с деятельностью гостиниц.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», часть отелей в Анапе не открылась в летний сезон 2025 года после чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов. Владельцы гостиниц считают нерентабельным прием туристов в условиях снижения турпотока, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По подсчетам РСТ, снижение туристического потока в Краснодарский край летом 2025 года достигло 20%.

Наталья Решетняк