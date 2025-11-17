В Таганроге за неделю устранили 71 аварию на водопроводе

В Таганроге за прошедшую неделю зафиксировали и ликвидировали 71 повреждение на водопроводных сетях. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На этой неделе в городе запланированы ремонты на улице Менделеева, 6, улице Бабушкина, 54б, в роще Дубки, на улицах Чучева, Галицкого и Чехова, 336.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в начале ноября в Таганроге приступило к аварийно-восстановительным работам на котельной по улице Ленина, 220 — одного из «проблемных» теплоснабжающих объектов города.

Константин Соловьев