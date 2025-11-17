Reuters: Франция может поставить Украине системы ПВО SAMP/T

Франция и Украина могут договориться о дополнительных поставках Киеву систем ПВО SAMP/T, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Эта тема будет обсуждаться в рамках визита Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система ПВО SAMP/T на международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция) (июнь 2025 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Система ПВО SAMP/T на международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция) (июнь 2025 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

По словам собеседников агентства, страны могут заключить рассчитанное на 10 лет «соглашение о стратегической авиации». Это «станет сигналом к поставке» Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault, отмечает Reuters. Часть самолетов может быть закуплена непосредственно из имеющихся у Парижа запасов.

Сколько конкретно истребителей и систем ПВО может получить Украина, не уточняется. Также пока неясно, как будут финансироваться эти сделки, добавили источники.

В этом году Париж направил Киеву многоцелевые истребители Mirage 2000-5. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.

О поддержке Киева странами Европы — в материале «Ъ» «"Семерка" потеряла Украину».