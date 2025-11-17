Reuters: Франция может поставить Украине системы ПВО SAMP/T
Франция и Украина могут договориться о дополнительных поставках Киеву систем ПВО SAMP/T, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Эта тема будет обсуждаться в рамках визита Владимира Зеленского.
Система ПВО SAMP/T на международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция) (июнь 2025 года)
Фото: Benoit Tessier / Reuters
По словам собеседников агентства, страны могут заключить рассчитанное на 10 лет «соглашение о стратегической авиации». Это «станет сигналом к поставке» Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault, отмечает Reuters. Часть самолетов может быть закуплена непосредственно из имеющихся у Парижа запасов.
Сколько конкретно истребителей и систем ПВО может получить Украина, не уточняется. Также пока неясно, как будут финансироваться эти сделки, добавили источники.
В этом году Париж направил Киеву многоцелевые истребители Mirage 2000-5. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.
