Генеральный арт-штаб
Фонд современного искусства Cartier переехал
Fondation Cartier pour l’art contemporain получил новую прописку в самом центре Парижа — на площади Пале-Рояль, в бывшем здании торгового центра Louvre des Antiquaires. Османовский архитектурный ансамбль XIX века архитектор Жан Нувель превратил в выставочное пространство нового типа, «машину для смотрения».
Fondation Cartier pour l’art contemporain — пионер жанра. Сегодня арт-фонды есть едва ли не у каждой люксовой марки, но в 1984 году Cartier первой выступила с инициативой поддержки художников. «Субсидирование современного искусства» — задача была сформулирована по-деловому. Никакой коммерческой деятельности: бриллиантовые пантеры — в витринах бутиков, художники — первоначально в арт-резиденции Jouy-en-Josas под Версалем. Идея создания фонда принадлежала тогдашнему президенту Cartier Алану Доминику Перрену, мастодонту люкса и другу художников, особенно скульптора Сезара, с которого все началось.
Перрен также положил начало модной связки «коллекционер—архитектор»: владелец Kering Франсуа Пино заказывает постройки Тадао Андо, Бернар Арно (LVMH) — Фрэнку Гери. Жан Нувель с Cartier уже больше 40 лет. Легкое здание-облако со стеклянными стенами на бульваре Распай стало роскошным подарком к десятилетию фонда. «Совершеннейшая ересь с точки зрения организации выставок и демонстрации искусства,— вспоминал Перрен.— Но Нувель считал, что в этом и заключается гениальность этого места: каждый раз заново себя изобретать, предлагать абсолютно разную сценографию. Жан был прав: он — визионер».
В прозрачных стенах, окруженных садом, проросло множество неординарных выставок и арт-проектов. Именно проросло: стратегия фонда заключается в том, чтобы заказывать художникам работы, а не выставлять готовые, поэтому значительная часть коллекции создана в прямом или косвенном диалоге с архитектурой Нувеля. Он называл пространство на бульваре Распай «зданием нюансов», потому что в осеннем и летнем свете одно и тоже произведение выглядело по-разному.
Время шло, фонды множились, конкуренция росла. До бульвара Распай стало доезжать все меньше посетителей. «В центр, в центр!» — бросил клич Перрен, который стал главой фонда. Новое здание было задумано к очередной круглой дате, 40-летию, но к 2024 году не поспели.
Центральнее адреса, чем place du Palais Royal, 2, не найти: историческое сердце Парижа и культурный перекресток города. В шаговой доступности — Лувр, Музей декоративных искусств, «Комеди Франсез», Опера, «Биржа» Франсуа Пино, Центр Помпиду, который планирует вернуться после ремонта еще краше и современнее, многочисленные галереи и набережные Сены.
Изначально по этому адресу располагался Grand Hotel du Louvre — первый роскошный отель Парижа, построенный ко Всемирной выставке 1855 года во времена промышленного расцвета при Наполеоне III. Затем в Париже случился бум универмагов: спрос на торговые площади оказался выше, чем на спальные места. Отель переехал на противоположную сторону площади (где и находится до сих пор), а освободившееся здание переквалифицировалось в Grands Magasins du Louvre. Магазин проработал почти век — с конца 1870-х до середины 1970-х, с перерывом на восстановление после войны. В 1978 году на нижние этажи въехали антиквары — сперва породистые, отборные, но с годами рынок благородного старья мельчал. К середине 2010-х Louvre des Antiquaires превратился в здание-призрак на лакомом куске парижской земли. Тогда на него положил глаз Fondation Cartier pour l’art contemporain.
Внешне здание не изменилось. Жан Нувель выпотрошил все внутренности, оставив фасад нетронутым. Он ровно опирается на вереницу стройных аркад, что открыточно тянутся вдоль улицы Риволи. Внутри здания — аркады-двойники, выполненные из того же камня. Они обрамляют панорамные окна и выглядят отражением старого Парижа в новом. Отражения множатся: одновременно смотрят друг на друга пешеходы и зрители, повседневная жизнь и искусство, Лувр и фонд Cartier... Считывается поэзия архитектурного жеста Нувеля.
Фонду досталось самое длинное здание на улице — 150 м. При этом его высота — всего два этажа (три, если учитывать цокольный), поэтому главной задачей архитектора было максимально расширить пространство, «проявить пустоту, глубину и ширину». Так возникла концепция большой «внутренней» машины, которая работает по вертикали и горизонтали. Из 6,5 тыс. кв. м выставочных площадей 1,2 тыс. «квадратов» размещены на пяти мобильных стальных платформах.
Выглядят они как сценические механизмы, способны тягать тонны, принимать 11 положений от минус первого до второго этажа, полностью открывать или сравнивать пространство. Инновационная индустриальная конструкция расположена в центре здания. Вдоль центральной оси, параллельно улицам Сент-Оноре с одной стороны и Риволи — с другой тянутся три яруса балконов с постоянными залами с панорамными окнами. Жалюзи закрываются, так что зависит от проекта — впускать внутрь дневной свет или погружать залы в темноту. На крыше Жан Нувель высадил деревья, их можно увидеть через стеклянный потолок, когда он открыт.
Идея современного модульного зала в Париже, особенно в контексте исторического здания, не нова. Далеко ходить не надо — в соседнем районе Маре Рем Колхас в 2018 году перекроил с помощью подвижных механизмов дом XIX века, где поселился Fondation Lafayette. У команды во главе с Жаном Нувелем была амбиция создать «институцию, которая предложит наибольшее разнообразие пространств, наибольшее количество способов экспонирования и точек смотрения». Им это удалось: глаза здесь действительно разбегаются — не знаешь, куда смотреть. «Стена в красном» Ольги де Амараль придавливает масштабом, деревянные крошки-фигуринки бразильского художника Вейон, напротив, заставляют склониться, встав едва ли не на колени, чтобы их разглядеть, а замученная младенцем и покупками женщина Рона Муека провожает своим отсутствующим взглядом, даже если на нее не смотреть. Из этого темного угла хочется поскорее вынырнуть на свет, но он, как полагается в османовских домах, где-то на другом конце.
Многоплановость развески — хотя этот музейный термин отменяется здесь так же, как и само понятие выставочного «белого куба»,— отражает полифоничность коллекции Фонда Cartier, которая не так хорошо известна, как коллекция Франсуа Пино. За 40 лет в ней собралось около 4,5 тыс. произведений порядка 500 художников: от африканской живописи и рисунков американских индейцев (этническое искусство — козырь собрания) до японской архитектуры, итальянского дизайна, американских фотографов и художников (Джоан Митчелл, Шимон Ханта, Дэвид Хаммонс, Дэмиен Херст), которые имеются во многих уважаемых частных коллекциях.
В том, что новая площадка Фонда Cartier станет новым мощным центром притяжения культурного Парижа, сомневаться не приходится. С такими техническими возможностями она будет принимать не только выставки, но и все «живые» виды искусства: от перформансов до спектаклей — уже запланированы совместные проекты с театральным Осенним фестивалем, с модным куратором Оливье Сайяром, видеохудожником Ву Цангом, а будущей осенью фонд готовит персональную выставку Ибрагима Махамы. Что будет со зданием на бульваре Распай — неизвестно: оно построено на арендованной земле, и фонду не принадлежит. Страница истории уже перевернута: Fondation Cartier pour l’art contemporain завел «машину для смотрения» по новому адресу.