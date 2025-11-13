Лучшие часы 2025 года в прямом эфире

Вечером 13 ноября в Женеве в 25-й раз подведут итоги ежегодного Гран-при часового искусства. Одновременно с гостями церемонии вы узнаете победителей в 16 основных и 5 специальных номинациях, а также обладателя главного приза конкурса — «Золотой стрелки».

Прямую трансляцию награждения с русскоязычными комментариями проведут руководитель проекта «Коммерсантъ Стиль», член Академии Гран-при часового искусства Женевы Юрий Хнычкин и ведущий портала mywatch.ru Вячеслав Медведев.

Смотрите 13 ноября в 20:00 по московскому времени на сайте kommersant.ru в разделе «Стиль», а также на странице «Коммерсанта» во VK.