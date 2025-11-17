Инвестиции в основной капитал СКФО выросли на 16% на фоне туристического бума

Инвестиции в основной капитал на Северном Кавказе за девять месяцев 2025 года выросли на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минэкономразвития РФ.

Основную динамику обеспечили частные вложения: объем частных инвестиций составил 5,45 млрд руб., до конца года ожидается привлечение еще 5,8 млрд руб. — прежде всего в особые экономические зоны Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Северной Осетии.

Численность работников увеличилась на 1,5%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг — на 5%, а реальные денежные доходы населения выросли на 8,1%. Туристический кластер за январь–сентябрь 2025 года принял 1,68 млн человек, что превышает показатели прошлого года. Рост обеспечили запуск новой инфраструктуры и модернизация сервисов. В марте в Северной Осетии начал работу горный курорт «Мамисон», продолжается развитие комплексов на Эльбрусе, Ведучи и Архызе. В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Дагестане стартовало строительство прибрежного курорта Каспийского кластера.

Создано 6,9 тыс. новых рабочих мест против 5,5 тыс. год назад — благодаря развитию сервисных услуг, открытию новых производств и расширению бизнеса на туристских территориях. По данным Минэкономразвития, инвестпортфель региона за пять лет увеличился в 6,5 раза и к сентябрю 2025 года превысил 950 млрд руб. Доля туризма в отраслевой структуре инвестиций региона в 2025 году достигла 43,7%. Развиваются и объекты капитального строительства: за девять месяцев 2025 года в СКФО ввели в эксплуатацию 52 объекта, включая объекты образования, здравоохранения, мелиорации, культурные и транспортные объекты, коммунальную инфраструктуру, полигон ТКО и 27 жилых домов.

Также реализуются региональные программы устойчивого развития энергетики и ЖКХ — пилотными регионами выступают Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, где обновляется и модернизируется коммунальная система. В Минэкономразвития считают, что синхронные действия региональных властей и министерства обеспечили рост по всем ключевым направлениям: ввод новых объектов, подготовка мастер-планов, создание рабочих мест и инфраструктуры для туризма. Эксперты отмечают, что столь быстрый прирост инвестиций СКФО превышает общероссийские ожидания (1,7% по прогнозу Минэкономразвития РФ на 2025 год).

Станислав Маслаков