Трамп заявил о желании властей Венесуэлы провести переговоры с США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Венесуэлы «хотят поговорить» с Соединенными Штатами. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в Палм-Бич, штат Флорида. Американский президент не уточнил, о каком формате переговоров идет речь.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с (президентом Венесуэлы Николасом. — “Ъ”) Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы переговоров»,— сказал господин Трамп журналистам.

С сентября вооруженные силы США наносят удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. Сегодня в Карибское море прибыл самый современный авианосец США USS Gerald R. Ford. Пентагон также сообщил об ударе по судну в восточной части Тихого океана.

