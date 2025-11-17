Пентагон заявил об ударе по еще одному судну в Тихом океане

Южное командование Вооруженных сил США уничтожило судно в восточной части Тихого океана. В результате удара погибли три человека. По данным американской разведки, судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков.

«По указанию министра войны Пита Хегсета объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации»,— сообщило объединенное командование ВС США в соцсети X.

Как пишет Reuters, судно было уничтожено в международных водах. Всего с начала сентября, по подсчетам агентства, было потоплено 21 судно, погибли более 80 человек. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии.

После заявления ВС США госсекретарь Марко Рубио заявил, что Госдепартамент внесет предполагаемую наркокартельную организацию «Картель де лос Солес» в список «иностранных террористических организаций». После этого оказание материальной поддержки группировке любым лицом в Соединенных Штатах будет считаться преступлением.

Влад Никифоров