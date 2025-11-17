В Карибское море вошла авианосная группа США

В Карибское море прибыл самый современный авианосец США USS Gerald R. Ford, сообщила пресс-служба ВМС США. Ударная группа авианосца, в которую входят эскадрильи истребителей и эсминцы с управляемыми ракетами, вчера прошла пролив Анегада, передает NBC.

Командующий группой контр-адмирал Пол Ланзилотта заявил, что она усилит «и без того крупные силы» американских ВМС, чтобы «защитить безопасность и процветание нации от наркотерроризма в Западном полушарии». Теперь силы армии США в регионе насчитывают около 12 тыс. военнослужащих и почти дюжину кораблей, отмечает канал.

С начала сентября в результате атак США на небольшие суда, заподозренные американскими властями в перевозке наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана, погибло уже как минимум 80 человек. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. Сегодня Пентагон заявил об ударе по еще одному судну.