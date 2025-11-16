На Дону прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 16-летнего в ДТП

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с гибелью 16-летнего водителя автомобиля Haval F7 на 351 км. автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в Каменском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Сотрудники прокуратуры проверяют, в том числе полноту выполнения родителями своих обязанностей, а также реализацию полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 16 ноября на автодороге Р-260 произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, в результате которого погиб 16-летний подросток, управлявший легковым автомобилем Haval F7.

Наталья Белоштейн