На Дону на железнодорожном переезде погиб 16-летний водитель
На 351 км. автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск при выезде на железнодорожный переезд погиб несовершеннолетний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
«16-летний водитель, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, несовершеннолетний допустил наезд на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего авто съехало с дороги и опрокинулось»,— отметили в ведомстве.
В результате ДТП иномарка загорелась, водитель Haval погиб на месте происшествия.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.