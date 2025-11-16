Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону на железнодорожном переезде погиб 16-летний водитель

На 351 км. автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск при выезде на железнодорожный переезд погиб несовершеннолетний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

«16-летний водитель, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, несовершеннолетний допустил наезд на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего авто съехало с дороги и опрокинулось»,— отметили в ведомстве.

В результате ДТП иномарка загорелась, водитель Haval погиб на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Наталья Белоштейн

