Конгрессмен Масси сообщил о 20 известных именах в файлах Эпштейна

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси рассказал, что в неопубликованной части архивов бывшего финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются имена как минимум 20 известных людей. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC.

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters, New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters Джеффри Эпштейн

Среди причастных к преступлениям — кинопродюсеры, миллиардеры, политики. По словам господина Масси, они еще не сталкивались со следственными действиями. Конгрессмен — один из немногих в партии республиканцев, кто выступает за рассекречивание архивов по этому делу. Он не считает, что в материалах есть компромат на президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, в них есть имена спонсоров администрации президента.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме. В 2022 году его подруга Гилейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс-торговлю. Главная обвинительница Эпштейна, Максвелл — Вирджиния Джуффре — покончила с собой в апреле этого года.

12 ноября представители Демпартии опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна. В опубликованных переписках есть упоминания Дональда Трампа. Президент США заявил, что его отношения с финансистом были плохими на протяжении многих лет.

