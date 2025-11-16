В Сочи оборот предприятий общепита за восемь месяцев сократился на 1,3%

В Сочи оборот предприятий общественного питания по итогам января—августа 2025 года сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта, товарооборот крупных и средних организаций составил 11,007 млрд руб. против 11,155 млрд руб. годом ранее.

Как отметили в мэрии, отрасль испытывает давление из-за роста себестоимости, подорожания аренды и нехватки персонала. Самое большое снижение оборота наблюдается в сегменте кейтеринга (86,6% от уровня прошлого года) и среди поставщиков готовой пищи для корпоративных клиентов — транспортных и строительных компаний, а также туристических групп (86,4%).

Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия КубГУ Валентина Лобанова, динамика отражает специфику курортной экономики, где уровень деловой активности напрямую зависит от турпотока. По оценкам эксперта, свыше 77% заведений общепита в Сочи работают на санаторно-курортную отрасль, и колебания посещаемости сразу отражаются на доходах.

«Инфляция и рост цен на продукты делают посещение кафе и ресторанов менее доступным как для туристов, так и для местных жителей»,— пояснила «Ъ-Сочи» госпожа Лобанова.

Андрей Николаев