Суд лишил фирму «Русичи» прав на землю под Кооперативным сквером в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал право постоянного бессрочного пользования ООО «Русичи» на 1,5 га в центре под Кооперативным сквером в Сочи. Соответствующее решение размещено в картотеке инстанции.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Земельный участок находится рядом с морвокзалом на улице Несебрской. Часть сквера занята нежилым строением с торговыми точками, владельцами которого являются учредители «Русичи». Администрация города также требует снести это здание как самовольную постройку.

История спора началась в 1997 году, когда местные власти передали АО «Русичи» 1,6 га для строительства торгово-культурного центра. Позже, в 2006 году, появился проект возведения на этом месте 19-этажного комплекса с апартаментами, однако в предолимпийский период часть земли была изъята для государственных нужд, и у компании осталось 1,5 гектара. Однако проект так и не был реализован.

Администрация Сочи обратилась в суд с требованием аннулировать права компании на участок, ведь, поскольку на участке расположен сквер, он относится к землям общего пользования. «Русичи», в свою очередь, настаивали на том, что десятилетиями содержали территорию, а муниципалитет утратил на нее права и пропустил срок исковой давности.

В прошлом году суд первой инстанции удовлетворил иск мэрии, но кассация направила дело на новое рассмотрение. При повторном разбирательстве АС Кубани вновь встал на сторону властей, установив, что в 1997 году участок находился в федеральной собственности и местные власти не имели полномочий его передавать. Решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу.

Андрей Петров