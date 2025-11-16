В РПЦ попросили священников «не подставляться» со спорными идеями в проповедях

Русская православная церковь в разные времена сталкивалась с провокационными публикациями, но не исключает, что появление свежих «нарезок» из выступлений священнослужителей носит спланированный характер. Об этом в интервью ТАСС заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Не видеть некой спланированности в историях последних месяцев я не могу, — сказал господин Легойда. — Люди поймали какую-то волну, какой-то тренд ... Это не в первый раз происходит, но ранее эта волна шла вниз, а сейчас она снова поднимается».

Представитель РПЦ призвал священнослужителей не «подставляться» и не забывать, «что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка».

ТАСС указывает, что «ранее в СМИ появлялись нарезки вырванных из контекста провоцирующих фрагментов из проповедей», в которых были «призывы отдавать десятину от зарплаты церкви и служить мужьям». Сам господин Легойда не уточнил, какие именно публикации с высказываниями священнослужителей РПЦ считает спланированными. За последний месяц «Ъ» рассказывал только о выступлении митрополита Игнатия в Саратовской облдуме. Там он назвал в числе причин низкой рождаемости «серьезное лобби, которое заинтересовано в абортах». Спустя две недели стало известно, что митрополит подписал указ о прикреплении священников к женским консультациям Саратова.