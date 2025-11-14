Священники начнут отговаривать женщин от абортов в клиниках Саратова

К женским консультациям Саратова прикрепили священников, которые будут отговаривать пациенток от проведения абортов. Это следует из указа, подписанного митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

На сайте митрополии опубликован список из 19 медучреждений, к каждому из которых прикреплен один священнослужитель. Цель их работы — «духовное окормление пациентов и медицинского персонала женских консультаций».

Митрополит Игнатий обратился к Минздраву Саратовской области с просьбой разрешить священникам работать в женских консультациях во время совещания в региональном парламенте 30 октября. По его мнению, в регионе существует «серьезное лобби, которое заинтересовано в абортах».

По информации председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова, 752 частные клиники в 14 российских регионах добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. 10 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что власти планируют запретить негосударственным медучреждениям оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности.

