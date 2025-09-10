В РПЦ назвали неприемлемыми заявления из проповеди иркутского священника

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь никогда не предлагала «обязать верующих платить десятину». Кроме того, сам вопрос в подобной подаче «носит неприемлемый характер», прокомментировал Кипшидзе RTVI заявления, сделанные ранее настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергея Кульпинова.

Во время воскресной проповеди настоятель храма заявил, что «не считает приход обязанным содержать его семью». При этом дал понять, что в таком случае ему придется «устроиться на работу», а с прихожанами общаться «только в свободное время». В ходе дальнейших рассуждений священник заявил, что «обязанность содержать храмы и священнослужителей была возложена на верующих самим Богом». Он также упрекнул прихожан в нежелании жертвовать на то, чтобы «в храме было уютно, красиво».

Позднее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале подчеркнул, что «отдельный священник не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви», хотя при этом может высказывать свое «частное мнение». Он также призвал журналистов «в стремлении к сенсационности не превращать мнение отдельного священника в официальную позицию Церкви».

Влад Никифоров