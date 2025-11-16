На Кубани в этом году подготовили более 550 кадров в сфере экспорта

На Кубани в этом году по программе «Экспортный бустер» подготовили более 550 специалистов по выводу бизнеса на внешние рынки. Об этом сообщает администрация региона.

Программу реализует Центр поддержки экспорта Краснодарского края. Всего за три года ее действия в ней приняли участие более 1,3 тыс. участников и 130 субъектов малого и среднего бизнеса.

Обучение по программе проходят также и муниципальные чиновники. Муниципальные команды получают инструменты для диагностики экспортного потенциала местных предприятий, изучают меры господдержки и учатся формировать «дорожные карты» по выходу на внешние рынки.

«Мы видим, что там, где муниципалитеты активно взаимодействуют с бизнесом и институтами развития, быстрее растет экспортная активность», – цитируется первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Евгения Воробьева.

Как писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку, экспорт винодельческой продукции Краснодарского края по итогам 2025 года составит около 1,7 млн долл. США, превысив 1 тыс. тонн.

Михаил Волкодав