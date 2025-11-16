Апелляция проверит дело об изъятии крупной партии темрюкского коньяка

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове (15ААС) перепроверит решение об изъятии и уничтожении крупной партии коньяка, произведенного ООО «Коньячный завод "Темрюк"». Ранее кубанский арбитраж признал эту продукцию некачественной. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что Управление Росалкогольконтроля по ЮФО в ходе контрольных мероприятий пришло к выводу, что производимый заводом российский четырехлетний коньяк «Темрюк» не соответствует требованиям ГОСТ и фактически коньяком не является. Эксперты ведомства нашли в напитке компоненты, не допускаемые стандартом для коньячных изделий. В отношении завода было начато административное расследование по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Его результаты для принятия решения были представлены суду.

Представители завода пытались оспорить заключение специалистов и добиться назначения судебной экспертизы, однако АС КК отклонил это ходатайство, посчитав доказательства Росалкогольконтроля достаточными. В итоге кубанский арбитраж пришел к выводу, что продукция завода не соответствует ГОСТу, требованиям качества и безопасности, предъявляемым к коньяку. Эту продукцию (более 2 тыс. бутылок «коньяка» различного розлива, 1,2 тыс. декалитров коньячного спирта) было решено изъять, а на завод наложить штраф в размере 100 тыс. руб.

Завод это решение обжаловал, а 15 ААС принял его апелляционную жалобу к производству. Слушания назначены на 1 декабря.

Коньячный завод «Темрюк» является преемником винсовхоза «Комсомольский», основанного в Темрюке в 1962 году, который специализировался на изготовлении шампанских, десертных, марочных и сухих вин. С 1991 года предприятие начало заняться производством коньяка. Согласно данным сайта компании, коньяк «Темрюк» впервые поступил в продажу в 1996 году. В 2002 году совхоз был переименован в ООО «Коньячный завод "Темрюк"».

Михаил Волкодав