Суд изъял у коньячного завода «Темрюк» крупную партию продукта для уничтожения

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) вынес решение об изъятии и уничтожении крупной партии коньяка, произведенного ООО «Коньячный завод “Темрюк”» и признанного некачетсвенным. Судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение принято по результатам проверки, проведенной Управлением Росалкогольконтроля по Южному федеральному округу. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что производимый заводом российский коньяк четырехлетний «Темрюк» не соответствует требованиям ГОСТ и фактически коньяком не является. Эксперты ведомства нашли в напитке компоненты, не допускаемые стандартом для коньячных изделий.

Например, в некоторых пробах были обнаружены органические кислоты (винная, янтарная, молочная). Они являются неотъемлемыми компонентами экстракта виноградного вина, присутствие которых в коньяке исключено. Другой изученный образец они отнесли к крепким виноградным напиткам. В отношении завода было начато административное расследование по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Его результаты для принятия решения были представлены суду.

Представители завода пытались оспорить заключение специалистов и добиться назначения судебной экспертизы, однако АС КК отклонил это ходатайство, посчитав доказательства Росалкогольконтроля достаточными. В итоге кубанский арбитраж пришел к выводу, что продукция завода не соответствует ГОСТу, требованиям качества и безопасности, предъявляемым к коньяку.

Некачественный алкоголь было решено изъять, а на завод наложить штраф в размере 100 тыс. руб.

В изъятую и направленную на уничтожение партию вошло более 2 тыс. бутылок «коньяка» различного розлива, 1,2 тыс. декалитров коньячного спирта, предназначенного для розлива в бутылки.

Однако это решение пока не вступило в силу. В арбитражной картотеке появились сведения о том, что Коньячный завод «Темрюк» подал апелляционную жалобу на судебный акт.