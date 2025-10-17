Суд изъял у коньячного завода «Темрюк» крупную партию продукта для уничтожения
Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) вынес решение об изъятии и уничтожении крупной партии коньяка, произведенного ООО «Коньячный завод “Темрюк”» и признанного некачетсвенным. Судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Решение принято по результатам проверки, проведенной Управлением Росалкогольконтроля по Южному федеральному округу. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что производимый заводом российский коньяк четырехлетний «Темрюк» не соответствует требованиям ГОСТ и фактически коньяком не является. Эксперты ведомства нашли в напитке компоненты, не допускаемые стандартом для коньячных изделий.
Например, в некоторых пробах были обнаружены органические кислоты (винная, янтарная, молочная). Они являются неотъемлемыми компонентами экстракта виноградного вина, присутствие которых в коньяке исключено. Другой изученный образец они отнесли к крепким виноградным напиткам. В отношении завода было начато административное расследование по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Его результаты для принятия решения были представлены суду.
Представители завода пытались оспорить заключение специалистов и добиться назначения судебной экспертизы, однако АС КК отклонил это ходатайство, посчитав доказательства Росалкогольконтроля достаточными. В итоге кубанский арбитраж пришел к выводу, что продукция завода не соответствует ГОСТу, требованиям качества и безопасности, предъявляемым к коньяку.
Некачественный алкоголь было решено изъять, а на завод наложить штраф в размере 100 тыс. руб.
В изъятую и направленную на уничтожение партию вошло более 2 тыс. бутылок «коньяка» различного розлива, 1,2 тыс. декалитров коньячного спирта, предназначенного для розлива в бутылки.
Однако это решение пока не вступило в силу. В арбитражной картотеке появились сведения о том, что Коньячный завод «Темрюк» подал апелляционную жалобу на судебный акт.
На сайте компании сообщается, что предприятие является преемником винсовхоза «Комсомольский», основанного в Темрюке в 1962 году, который специализировался на изготовлении шампанских, десертных, марочных и сухих вин. В 1991 году было принято решение заняться производством коньяка. Коньяк «Темрюк» впервые поступил в продажу в 1996 году. В 2002 году совхоз был переименован в ООО «Коньячный завод «Темрюк».