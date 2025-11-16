Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону владельца вокзального кафе привлекли к ответственности за антисанитарию

В кафе у железнодорожного вокзала станции Лихая в Ростовской области сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, работники общепита не соблюдали последовательность технологических процессов при изготовлении блюд. Посетителям продавали скоропортящиеся продукты без маркировки и не вели журнал учета влажности воздуха в складских помещениях. Кроме того, выявлено отсутствие контрольных термометров в холодильниках.

В связи с выявленными нарушениями владельцу кафе вынесено представление об устранении нарушений и выписан штраф.

Наталья Белоштейн

