Аэропорты Волгограда, Казани, Оренбурга и Уфы возобновили работу

Аэропорты Волгограда, Казани, Оренбурга и Уфы возобновили прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сегодня ночью и утром также возобновили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы и Самары. Как уточнили в Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 57 беспилотников над Россией. БПЛА сбили над Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Курской, Воронежской и Брянской областями. В результате массированного налета беспилотников на Волгоград пострадали три человека, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.