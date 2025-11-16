За ночь над территорией России сбиты 57 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября силы ПВО уничтожили 57 беспилотников над семью регионами.

Как уточнило ведомство, 23 БПЛА сбито над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями, один — над Брянской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о налете беспилотников на Волгоград, в результате которого пострадали три человека. О работе ПВО также сообщали власти Воронежской и Ростовской областей. Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Саратова, Волгограда, Самары, Пензы, Оренбурга приостанавливали работу.