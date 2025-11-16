Аэропорты Нижнего Новгорода, Уфы и Оренбурга приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Уфы и Оренбурга введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения в аэропортах Казани и Волгограда продолжают действовать.

Ведомство также уточнило, что аэропорты Саратова, Самары и Пензы возобновили прием и отправку рейсов. В Саратове ограничения действовали 10 часов, в Самаре и Пензе — шесть часов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Самару, и один самолет, летевший в Саратов.

Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу спустя примерно час после введения ограничений.

В ночь на 16 ноября угрозу атаки БПЛА объявляли в Башкирии, Чувашии, Саратовской, Ульяновской областях и других регионах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о налете беспилотников на Волгоград, в результате которого пострадали три человека. О работе ПВО также сообщали власти Воронежской и Ростовской областей.