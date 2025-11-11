Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по возобновлению обменов пленными с РФ

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины на прямых переговорах с Россией, прибыл в Стамбул. По его словам, цель его визита в Турцию — возобновление обменов пленными с Россией. Он упомянул о наличии договоренностей, которые «необходимо реализовать».

Фото: Диана Давитян / Wikimedia Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров

«В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов,— написал Рустем Умеров в своем Telegram-канале. — Была договоренность, и надо ее реализовать».

По словам Рустема Умерова, в эти дни в Турции намечены встречи, где планируется обсудить вопрос возобновления обменов. Он не уточнил, кто именно будет участвовать в этих встречах.

На последнем, третьем, раунде прямых переговоров в Стамбуле, который прошел 23 июля, Россия и Украина договорились об обмене военнопленных и гражданских лиц. Кроме того, Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Позднее в Кремле говорили, что Москва не получала ответа от Киева на это предложение.

Анастасия Домбицкая