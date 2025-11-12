Кремлю нечего сообщить о контактах России и Украины по обмену пленными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сообщить о возможности возобновления контактов России и Украины по обмену пленными.

11 ноября секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, прибыл в Стамбул. Он рассказал, что в Турции планирует возобновить переговоры об обмене пленными с РФ. Однако с кем будут вестись контакты, не уточнил.

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, планируются ли у российской стороны какие-либо контакты в Турции по этому вопросу. «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить»,— ответил представитель Кремля.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными.

Лусине Баласян