Военная прокуратура РВСН подала иск к НАТЭК на 540 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения в интересах ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны России о взыскании 540 млн руб. с АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК». Компания зарегистрирована в Крымске Краснодарского края, а ее производственная площадка расположена в Таганроге, пишет «Ъ».

Предприятие специализируется на выпуске металлоконструкций и выполняет строительные работы для гражданского и оборонного назначения. Годовая мощность производства — 14 тыс. тонн металлоконструкций.

Иск стал уже четвертым требованием надзорного ведомства к НАТЭК в интересах ГУСС. Первые претензии к поставщику были предъявлены летом 2024 года — тогда прокуратура оценила нарушения в 470 млн руб. и добилась ареста части имущества предприятия. Надзор указывал, что действия компании нанесли ущерб интересам Минобороны в сфере госзаказа.

В судебном акте о введении обеспечительных мер прокуратура подчеркивала, что государственный оборонный заказ в условиях проведения специальной военной операции требует ускоренной разработки и выпуска отечественных высокотехнологичных изделий военного назначения. При этом какие именно действия подрядчика вызвали претензии ведомства, в документах не раскрывается. Производство по первому делу приостановлено: назначена экспертиза, которая должна оценить документацию НАТЭК за 2019–2021 годы и установить возможные признаки нецелевого или неправомерного расходования средств.

В 2025 году ГУСС при участии прокуратуры подало еще два крупных иска к НАТЭК. В одном из них сумма требований составляет 2,8 млрд руб., в другом — 16,8 млрд руб. Основная часть претензий в последнем процессе связана с начисленной неустойкой за 2020–2024 годы — она достигает 12,2 млрд руб. Кроме того, в иск включены основной долг в 3,2 млрд руб. и проценты за пользование денежными средствами в размере 1,3 млрд руб. Даты рассмотрения требований по существу пока не назначены.

