Таганрогскому заводу посчитали по-крупному

Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения направила в суд заявление о взыскании 540 млн руб. с таганрогского АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК». В производстве арбитражного суда Краснодарского края находятся еще три дела с участием прокуратуры и ФГУП «Главное управление специального строительства», которые требуют от предприятия более 20 млрд руб. По мнению надзора, недобросовестные действия НАТЭК в условиях проведения СВО наносят вред интересам Минобороны.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление военной прокуратуры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в интересах ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны РФ о взыскании с АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК» денежных средств в сумме 540 млн руб. Компания НАТЭК зарегистрирована в городе Крымске Краснодарского края, производственная база расположена в Таганроге (Ростовская область). Предприятие выполняет работы по строительству объектов гражданского и военного назначения с использованием металлоконструкций собственного производства. Мощность производства — 14 тыс. тонн металлоконструкций в год.

Обращение в суд военной прокуратуры РВСН — это уже четвертый иск на крупную сумму к НАТЭК в интересах ФГУП ГУСС.

Претензии поставщику металлоконструкций впервые были предъявлены летом 2024 года, требования составили 470 млн руб.

Тогда надзорное ведомство инициировало арест имущества компании, указав на то, что своими действиями в сфере гособоронзаказа предприятие НАТЭК причинило вред интересам Минобороны.

«Сфера государственного оборонного заказа является особо значимой для государства. В условиях проведения специальной военной операции возникает острая необходимость разработки и внедрения в производство отечественных высокотехнологичных изделий военного назначения, направленных на совершенствование и повышение эффективности национального вооружения и средств противодействия возможным угрозам» — такие доводы прокуратуры приведены в судебном акте о введении обеспечительных мер в отношении НАТЭК.

Какие именно действия подрядчика Минобороны считает неправомерными, в материалах процесса не уточняется. Сейчас производство по первому иску приостановлено для проведения экспертизы документации по контрактам предприятия НАТЭК в период с 2019 по 2021 год. Экспертиза должна выяснить, имеются ли признаки неправомерного или нецелевого расходования подрядчиком денежных средств, полученных от военного ведомства.

В 2025 году ФГУП ГУСС при участии прокуратуры инициировало еще два иска в отношении НАТЭК. Сумма требований в одном из них достигает 2,8 млрд руб., во втором — 16,8 млрд руб.

Во втором случае основную часть заявленных требований (12,2 млрд руб.) составляет неустойка за период с 2020 по 2024 год. Сумма основного долга в этом процессе оценивается в 3,2 млрд руб., проценты за пользование средствами — 1,3 млрд руб. Даты слушания по существу заявленных требований в Арбитражном суде Краснодарского края пока не назначены.

Получить комментарии участников процесса “Ъ” не удалось — запросы редакции в АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК» и ФГУП «Главное управление специального строительства» остались без ответа.

Анна Перова, Краснодар