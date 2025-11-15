В Сочи открыли первый за 25 лет новый санаторий «Кристалл»

В Хостинском районе Сочи завершилось строительство санатория «Кристалл», ставшего первой новой здравницей, возведенной в городе за последние 25 лет. Девятиэтажный комплекс на улице Ялтинской был построен «Группой ЛСР» в течение трех лет. Инфраструктура санатория включает более 350 номеров площадью от 24 до 65 кв. м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новый объект посетил глава Сочи Андрей Прошунин, ознакомившийся с номерным фондом, медицинским центром и техническим оснащением. Он отметил, что открытие «Кристалла» стало значимым этапом в возвращении Сочи к статусу всесоюзного бальнеокурорта. По его словам, проект реализован при поддержке администрации Краснодарского края и губернатора Вениамина Кондратьева.

Медицинский центр санатория занимает площадь свыше 5 тыс. кв. м и включает 80 кабинетов с инновационным оборудованием для грязе- и водолечения, криотерапии, а также акватермальную зону. В нее входит 25-метровый подогреваемый бассейн с открытой и закрытой частями, сауны и хаммам.

Атриум санатория площадью более 300 кв. м оформлен как зимний сад с редкими растениями. Здесь высажены столетние трехметровые диксонии и около 20 видов экзотической флоры, включая фикусы, пальмы и орхидеи. Для содержания растений создан специальный микроклимат с капельным орошением и системой туманообразования. Озеленение распределено по трем климатическим зонам: тропики в атриуме, субтропики на террасе и средиземноморская растительность на прилегающей территории. Вокруг здания сохранены 60-летние кедры, дополнительно высажены молодые сосны.

Объем финансирования проекта превысил 12 млрд руб. По информации администрации курорта, в настоящий момент в сопровождении находятся 60 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2033 года, из которых 44 относятся к санаторно-курортной и туристической сферам.

Мария Удовик