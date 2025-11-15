ХК «Сочи» переиграл «Шанхайских Драконов»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в матче 24-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Начало матча осталось за южной командой. Уже на второй минуте Даниил Сероух нашел брешь в обороне соперника и забил свою четвертую шайбу в этом сезоне. Ответ гостей последовал довольно быстро, когда канадский нападающий Ник Меркли восстановил равенство. На 13-й минуте клуб из Китая вышел вперед в большинстве после точного броска Борна Рендулича.

Следующий гол «леопардов» случился на 28-й минуте при игре в 4 на 4: Рафаэль Бикмуллин не оставил шансов голкиперу «Драконов» Андрею Тихомирову. На 42-й минуте сочинцы вышли вперед благодаря Уильяму Биттену. На исходе третьего периода в пустые ворота забил Макс Эллис. В итоге победа «Сочи» со счетом 4:2.

После 24 матчей «леопарды» имеют в активе 16 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 17 ноября на своем льду против «Барыса» из Казахстана. Будущий соперник с 21 баллом идет на девятом месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев