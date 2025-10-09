Вучич пообещал отсутствие перебоев с поставками нефтепродуктов до Нового года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перебоев со снабжением нефтепродуктами в стране не будет до Нового года. Несмотря на санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Сербии заполнены.

«Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Всех нефтепродуктов — бензина, дизеля, мазута — у нас достаточно в резервах, все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать»,— сказал господин Вучич в обращении к гражданам (цитата по «РИА Новости»).

Александр Вучич сообщил, что в запасе у Сербии есть 342 тыс. тонн дизеля, более 66 тыс. тонн бензина. Мазут особенно важен для энергетики страны, поскольку его, по словам сербского президента, используют как добавку к углю. Господин Вучич отметил, что в дальнейшем встанет вопрос о покупке новых нефтепродуктов и переработке сырья.

Санкции США против NIS вступили в силу сегодня утром. Хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF объявила о приостановке поставок нефти Сербии. Мажоритарный акционер «Нефтяной индустрии Сербии» — компания «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. Сербия владеет 22,87% долей NIS, еще 11,3% принадлежит АО «Интеллидженс», дочерней фирме «Газпрома». Евросоюз намерен присоединиться к санкциям против российско-сербской компании.