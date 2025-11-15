Крестный ход в Сочи приведет к временным ограничениям движения

В связи с проведением общеепархиального крестного хода в день Святого Михаила Архангела 16 ноября в Сочи будет временно ограничено движение транспорта. Шествие пройдет с 10:00 до 14:00 от Кафедрального собора Святого князя Владимира до собора Святого Михаила Архангела, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Шествие стартует около 11:00 и проследует по улицам Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе до собора Архангела Михаила. Для обеспечения безопасности с 10:00 до 14:00 на этом маршруте будет полностью прекращено движение всех видов транспорта.

Из-за ограничений с 9:00 до 14:00 приостановлено движение автобусов №2М, 15, 17 и 23. Для других маршрутов введены изменения: автобусы №75, 77П, 119 и 169 будут следовать по объездному маршруту через улицы Виноградная, Донская, Конституции и Московская до железнодорожного вокзала.

Значительная часть маршрутов переведена на дублер Курортного проспекта и улицу Транспортную (№2С, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87н, 87, 88, 103, 105, 105С, 113, 115, 120, 121, 550, 551, 552). Маршруты №19, 41, 48, 95 и 98 будут курсировать через автовокзал Сочи и 20-ю Горнострелковую дивизию. Автобусы №24 и 26 сократят движение до ж/д вокзала, а №25 пойдет по измененной схеме через Пасечную и Донскую. Маршруты №4, 6, 7р и 30 в обоих направлениях будут заезжать на автовокзал.

Власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать поездки и учитывать временные изменения в работе общественного транспорта.

Мария Удовик