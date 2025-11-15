AFP: Колумбия нанесла удары у границы с Венесуэлой

Колумбийские военные провели бомбардировки у границы с Венесуэлой, погибли девять участников группировки, которая занимается торговлей кокаином. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Бомбардировки прошли в колумбийском департаменте Араука. Как сообщил источник агентства, операцию провели в рамках борьбы президента Колумбии Густаво Петро с повстанцами, которые занимаются наркоторговлей.

Президент США Дональд Трамп 19 октября обвинил колумбийского коллегу в поощрении массового производства наркотиков. Он объявил, что Соединенные Штаты прекращают предоставление Колумбии выплат, субсидий и других видов финансовой помощи. Минфин США 24 октября ввел санкции в отношении президента Колумбии, его жены, старшего сына, а также главы колумбийского МВД. Вашингтон обвинил Густаво Петро в пособничестве наркокартелям и контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.

14 ноября США начали операцию «Южное Копье» по борьбе с наркокартелями в Западном полушарии. Незадолго до объявления боевых действий Соединенные Штаты сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году.

