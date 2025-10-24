Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США ввели санкции против президента Колумбии

Администрация США ввела санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. О скором введении санкций в отношении Колумбии 19 октября сообщал американский сенатор Линдси Грэм.

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters, Luisa Gonzalez / File Photo / Reuters

«С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, заполонив Соединенные Штаты и отравив американцев»,— заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, господин Петро «позволил наркокартелям процветать» и отказался бороться с ними.

На этой неделе Густаво Петро в интервью телеканалу Univision заявил, что миру необходимо изменить или «избавиться» от президента США Дональда Трампа. Эти слова вызвали резкую реакцию последнего. Господин Трамп назвал колумбийского президента «бандитом и плохим человеком» и предупредил о возможных «серьезных мерах» со стороны американской администрации. Также Дональд Трамп обвинил президента Колумбии в поощрении производства наркотиков.

