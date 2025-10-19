Трамп обвинил президента Колумбии в поощрении массового производства наркотиков

США с 19 октября прекращают предоставление Колумбии выплат, субсидий и других видов финансовой помощи. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении массового производства наркотиков.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Цель этого производства — продажа огромного количества наркотиков в США, несущих смерть, разрушение и хаос»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он призвал колумбийского коллегу закрыть места для производства наркотиков, «иначе США закроют их сами, и это будет сделано не мирно». Колумбийского президента Дональд Трамп назвал «низкорейтинговым и крайне непопулярным лидером».

США с начала сентября нанесли шесть ударов по судам в Карибском бассейне, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики. В результате погибли как минимум 29 человек. Власти Венесуэлы в ответ на удары начали перебрасывать войска на побережье Карибского моря. Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны.